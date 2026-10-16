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महराजगंज: समान कार्य-समान वेतन की मांग को लेकर एनएचएम कर्मियों का धरना

अनुराग रंजन

Updated Fri, 16 Oct 2026 04:08 PM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 04:08 PM IST







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महराजगंज जिला अस्पताल परिसर में शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कर्मचारियों ने समान कार्य के लिए समान वेतन समेत विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया। कर्मचारियों ने कहा कि समान कार्य करने के बावजूद वेतन और अन्य सुविधाओं में अंतर है, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। ... और पढ़ें

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