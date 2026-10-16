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महराजगंज: साड़ी सेंटर और ब्यूटी पार्लर में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख

अनुराग रंजन

Updated Fri, 16 Oct 2026 04:03 PM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 04:03 PM IST







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हराजगंज के श्यामदेउरवां थाना क्षेत्र के परतावल चौराहे पर हट्ठी माता मंदिर के पास स्थित आकांक्षा साड़ी सेंटर एवं ब्यूटी पार्लर में बृहस्पतिवार रात करीब 12 बजे अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग में दुकान में रखी साड़ियां, कॉस्मेटिक समेत लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया। ... और पढ़ें

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