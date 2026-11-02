{"_id":"6ae83e83f3cae8b9b304ba1c","slug":"video-tragic-road-accident-in-lakhimpur-kheri-2026-11-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: लखीमपुर खीरी में दर्दनाक सड़क हादसा, मां-बेटे और बुआ की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लखीमपुर खीरी के मितौली इलाके में सोमवार को मौरंग लदे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में दो वर्षीय मासूम अभ्यांस, उसकी मां मोहनी देवी और बुआ खुशबू की मौत हो गई। पिता अरविंद कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया है। चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। घायल अरविंद को जिला अस्पताल भेजा गया है। सीओ यादवेंद्र यादव ने यह जानकारी दी।

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