{"_id":"6ae82f80ff22dc91ea049d1b","slug":"drunk-husband-kills-wife-in-lakhimpur-kheri-2026-11-02","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"लखीमपुर खीरी में वारदात: दंपती ने पी शराब, नशा चढ़ने पर हुआ झगड़ा, पति ने कर दी पत्नी की हत्या","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लखीमपुर खीरी के पसगवां कोतवाली क्षेत्र के गांव मुनफ्फरपुर में एक शख्स ने विवाद के बाद अपनी पत्नी की हत्या कर दी। रविवार देर रात हुई वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्रामीणों के मुताबिक, घटना के वक्त पति-पत्नी दोनों शराब के नशे में थे। विज्ञापन

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पड़ोसी राधेश्याम और ज्वाला ने बताया कि गांव मुनफ्फरपुर निवासी हरिराम और उसकी पत्नी चंद्रकली (45 वर्ष) आए दिन शराब पीकर आपस में झगड़ा करते थे। पहले कई बार उन्होंने उनके झगड़े को शांत कराया था, लेकिन रोज-रोज के विवाद के कारण बाद में लोगों ने ध्यान देना बंद कर दिया था।



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नशे में दिया वारदात को अंजाम

ग्रामीणों ने बताया कि रविवार रात पति-पत्नी दोनों ने शराब पी। नशा चढ़ने पर दोनों के बीच विवाद हुआ। आरोप है कि इसी दौरान हरिराम ने गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पसगवां कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के पांच बच्चे हैं, जिनमें तीन बेटे और दो बेटियां हैं। घटना के बाद बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

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