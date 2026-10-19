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लखीमपुर खीरी: बेकाबू हुई बस ने बाइक सवार को कुचला, मौके पर मौत, 20 यात्री घायल

Mukesh Kumar

Updated Mon, 19 Oct 2026 03:50 PM IST Updated Mon, 19 Oct 2026 03:50 PM IST







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लखीमपुर खीरी के मितौली थाना क्षेत्र में सड़क पर गड्ढे के कारण सोमवार को हादसा हो गया। लखीमपुर-मोहम्मदी मार्ग पर गड्ढे से बचने के प्रयास में अनियंत्रित हुई बस बाइक सवार को रौंदते हुए खंती में जा घुसी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। बस में सवार 20 से अधिक लोग घायल हो गए। ... और पढ़ें

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