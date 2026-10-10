लखीमपुर खीरी: नवरात्र के लिए देवी मंदिरों में सजावट, बाजार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

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शारदीय नवरात्र का शुभारंभ रविवार से होगा। इसे लेकर मां संकटा देवी मंदिर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिर परिसर में देवी पंडाल सजाया गया है और प्रतिमाएं भी सजाई गई हैं। नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। शनिवार को बाजार में पूजन सामग्री की दुकानों पर खरीदारों की चहल-पहल रही। मां संकटा देवी आरती समिति के अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद पांडे ने बताया कि 10 अक्तूबर की मध्यरात्रि में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होगी। 11 से 20 अक्तूबर तक प्रतिदिन आरती और महाआरती होगी।

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