{"_id":"6aca18c6146dbac9680ad22c","slug":"video-decorations-at-goddess-temples-for-navratri-in-lakhimpur-kheri-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखीमपुर खीरी: नवरात्र के लिए देवी मंदिरों में सजावट, बाजार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
लखीमपुर खीरी: नवरात्र के लिए देवी मंदिरों में सजावट, बाजार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
शारदीय नवरात्र का शुभारंभ रविवार से होगा। इसे लेकर मां संकटा देवी मंदिर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिर परिसर में देवी पंडाल सजाया गया है और प्रतिमाएं भी सजाई गई हैं। नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। शनिवार को बाजार में पूजन सामग्री की दुकानों पर खरीदारों की चहल-पहल रही। मां संकटा देवी आरती समिति के अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद पांडे ने बताया कि 10 अक्तूबर की मध्यरात्रि में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होगी। 11 से 20 अक्तूबर तक प्रतिदिन आरती और महाआरती होगी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।