Kushinagar News: दरोगा व सिपाही को ट्रक से कुचलने का आरोपी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार

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गोपालगंज जिले को जोड़ने वाले हाईवे पर स्थित बहादुरपुर पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही विजेंद्र मणि तिवारी और शशांक राय 19 अगस्त की रात ड्यूटी के दौरान बिहार से मोरंग लेकर अवैध तरीके से जिले में दाखिल करने वाले ट्रक का पीछा कर रोका। ट्रक के पीछे चार पहिया वाहन से अवैध तरीके से बालू की एट्री कराने वाले गिरोह के गुर्गे भी पहुंच गए। उनके कहने पर ट्रक चालक गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के विंदवलिया निवासी आरोपी आशु कुमार यादव ट्रक बैक कर सिपाही और दरोगा को कुचलकर उनकी हत्या की कोशिश की। सिपाही विजेंद्र मणि तिवारी का एक पैर बुरी तरह जख्मी हो गया था। उसे इलाज के दौरान काटना पड़ा। पुलिस इस मामले में दरोगा शशांक राय की तहरीर पर चार नामजद और अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की थी। एएसपी सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि तीन आरोपी पहले से जेल में बंद हैं। आशु कुमार यादव भूमिगत था।इस पर 50 हजार का इनाम घोषित किया गया था। बदमाश को पुलिस ने रविवार की देर शाम गिरफ्तार कर हवालात में रखा था। उसने पेट में दर्द होने की बात कही। दरोगा रविकांत सिंह, सिपाही रूपेश यादव बाइक से आशु कुमार यादव को सीएचसी ले जा रहे थे। रास्ते में बाइक पर बीच में बैठे आरोपी ने दरोगा की पिस्टल निकालकर तान दिया। बाइक रुकते ही आरोपी भाग निकला। इसकी जानकारी मिलते ही कई थाने की पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने घेराबंदी कर देर रात झड़वा अंडर पास के समीप उसको घेर लिया। खुद को घिरता देख बदमाश सरकारी पिस्टल से पुलिस पर फायर झोंक दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आशु कुमार यादव के पैर में गोली लग गई और घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी के पास से सरकारी पिस्टल बरामद कर ली। पुलिस ने इस मामले में दरोगा की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की है।पुलिस की पूछताछ में आरोपी आशु कुमार यादव ने बताया कि बिहार से कुशीनगर के रास्ते यूपी की सीमा में मोरंग बालू लदे ट्रक की एंट्री कराने वाला गिरोह काफी दिनों से काम करता है। बालू लदे ट्रकों को कुशीनगर जिले में एंट्री कराने के लिए कुछ चिह्नित चालकों को ही काम दिया जाता है। इस गिरोह में दस से अधिक चालक काम करते हैं। गिरोह में शामिल बाकी लोगों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।