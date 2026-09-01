Kushinagar News: 270 तोतों को किया रेस्क्यू

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कुशीनगर।अकबरपुर टोला बड़वा छपरा में वन विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर अवैध धंधे के लिए रखे गए 270 रोज रिंग्ड पैराकीट (तोते) बरामद किए हैं। रविवार की रात करीब 8 बजे मुखबिर से सूचना मिली थी कि गांव के मस्जिद के पास आबादी क्षेत्र में करीब 300 पक्षियों को अवैध रूप से बंद कर रखा गया है। उन्हें सुबह तड़के तस्करी के लिए बाहर भेजने की तैयारी है। सूचना मिलते ही डीएफओ वरुण सिंह ने कसया व खड्डा के रेंजर और प्रवर्तन दल के वन अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाकर मौके पर भेजी। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच के दौरान पांच पिंजरों से 270 तोते बरामद कर पडरौना रेंज के सुपुर्द कर दिए। बरामद पक्षी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 (संशोधित) की अनुसूची द्वितीय के तहत संरक्षित हैं। इस मामले में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। वन विभाग की ओर से बताया गया है कि वन्यजीवों की तस्करी और अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। संवाद