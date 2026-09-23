आबादी में कबाड़ गोदाम में आग से अफरा-तफरी, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू

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पडरौना शहर के रामकोला रोड पर मंगलवार देर रात आबादी के बीच चल रही कबाड़ की दुकान में भीषण आग लग गई। आग की ऊंची लपटें देख लोग इधर-उधर भागने लगे। दोनों तरफ संचालित होटलों में ठहरे लोगों को आनन-फानन बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, बाद में फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हादसे में पास के एक रेस्टोरेंट का हिस्सा भी जल गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई।

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