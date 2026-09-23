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Kushinagar News: हाटा सीएचसी में ओटी का विधायक ने किया उद्घाटन

Wed, 23 Sep 2026 01:50 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 01:50 AM IST
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MLA inaugurates OT at Hata CHC.
हाटा। कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फर्स्ट रेफरल यूनिट के तहत तैयार ऑपरेशन थिएटर का मंगलवार को विधायक मोहन वर्मा ने उद्घाटन किया। इसके साथ ही सीएचसी में पहली बार सफल सिजेरियन ऑपरेशन किया गया। इस सुविधा के शुरू होने से गंभीर प्रसव के मामलों में मरीजों को दूसरे अस्पतालों के लिए रेफर करने की जरूरत कम होगी।
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हाटा नगर के वार्ड नंबर-9 निवासी चंद्रप्रभा देवी को प्रसव के दौरान गंभीर हालत में सीएचसी में भर्ती कराया गया था। इसके बाद सीएचसी के नए ओटी में मेडिकल टीम द्वारा सफलतापूर्वक सिजेरियन ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ बताए गए। विधायक मोहन वर्मा ने कहा कि हाटा सीएचसी में सिजेरियन की सुविधा शुरू होना क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस दौरान ओटी समेत आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए। इस दौरान डॉ. वी प्रसाद, डॉ. सुनील निषाद, डॉ. वीपी यादव आदि मौजूद रहे।
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