कुशीनगर : भिक्षावृत्ति छोड़ स्कूल जाने लगे 43 बच्चे

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कभी चौराहों और बाजारों में भीख मांगकर गुजारा करने वाले 43 बच्चों की जिंदगी बदल रही है। भिक्षावृत्ति से मुक्त कराए गए ये बच्चे अब स्कूल जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। शनिवार को आकांक्षा समिति की अध्यक्ष अर्पणा चौहान ने बच्चों और उनके परिवारों से संवाद कर शिक्षा व आर्थिक स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर स्वरोजगार उपलब्ध कराने और परिवारों के आधार कार्ड बनवाने के निर्देश दिए।

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