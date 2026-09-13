{"_id":"6aa668fc0539ce3cc9021fe9","slug":"video-22-tourists-from-vietnam-arrived-in-kushinagar-and-offered-a-chivar-monks-robe-at-the-reclining-statue-of-buddha-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुशीनगर पहुंचे वियतनाम के 22 पर्यटक, बुद्ध की लेटी प्रतिमा पर चढ़ाया चीवर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अंतरराष्ट्रीय पर्यटक स्थली कुशीनगर में रविवार को वियतनाम से पहुंचे 22 सदस्यीय पर्यटकों के दल ने महापरिनिर्वाण मंदिर में तथागत बुद्ध की लेटी प्रतिमा के दर्शन किए। पर्यटकों ने प्रतिमा पर चीवर अर्पित कर बौद्ध विधि-विधान से विशेष पूजा-अर्चना की। इस दौरान विश्व शांति, मानव कल्याण और सभी प्राणियों के सुख की कामना की गई।

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