Kushinagar News: स्टंटबाजों पर कसेगा शिकंजा, 10 संवदेनशील स्थानों पर नजर

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अभियान के तहत एयरपोर्ट मार्ग पर हिरण्यवती नदी के पास बने तिराहे, बैरिया चौराहे और एयर टर्मिनल मोड़ को विशेष निगरानी जोन में शामिल किया है। इन जगहों पर तेज रफ्तार में बाइक दौड़ाने और स्टंट करने वालों को सीसीटीवी व पुलिस कर्मियों की मदद से सीधे चिह्नित किया जा रहा है। इसके अलावा बैरिया चौराहे से लेकर बाईपास और गोपालगढ़ फ्लाईओवर के आसपास के इलाकों में भी मोबाइल गश्त बढ़ा दी गई है।वहीं बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा गया है। इसलिए यहां बुद्ध मंदिर प्रवेश द्वार, माथा कुंवर मंदिर मोड़, रामाभार स्तूप और निर्माणाधीन कृषि विश्वविद्यालय के सामने स्थित देवरिया रोड से निकलने वाले रामाभार मोड़ को संदिग्धों व वाहनों की चेकिंग के लिए प्वाइंट बनाया गया है।पुलिस टीम चेकिंग प्वाइंट के अलावा रूटों पर स्टंटबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी ओर पर्यटकों के लिए यातायात को पूरी तरह सुगम बनाए रखने का प्रयास जारी है। वैसे अब तक पुलिस किसी हादसे व शिकायत के बाद ही हरकत में आती थी, लेकिन लगातार स्टंटबाजी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए अब रणनीति बदल दी गई है। चिह्नित 10 प्वाइंट्स से गश्त की व्यवस्था की गई है।00000स्टंटबाजाी से हो चुके हैं हादसे3 सितंबर 2026: एयरपोर्ट रोड पर स्टंटबाजों की आपस में भिडंत हो गई थी। जिसमें एक एयरपोर्ट कर्मचारी समेत पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। भिड़ंत में एयरपोर्ट कर्मी प्रकाश गुप्ता के पैर की हड्डी टूट गई थी। इसके अलावा स्टंटबाजी के चलते पहले एक युवक की जान भी चली गई थी। ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, पुलिस इसके लिए अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है।कोट:-सड़कों पर स्टंटबाजी रोकने के लिए एयरपोर्ट और बुद्ध मंदिर मार्ग समेत 10 प्रमुख स्थल चिह्नित किए गए हैं। चिह्नित स्थलों पर पुलिस बल तैनात है। यातायात नियम को तोड़ने वालों के खिलाफ मौके पर ही चालान की कार्रवाई की जा रही है। जानलेवा व खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।- अजय कुमार सिंह, सीओ, कसयाफोटो है।यातायात नियम तोड़ने पर 18 वाहनों का चालानपकवाइनार/सपहा। सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और जीरो फेटेलिटी योजना के तहत स्टंटबाजों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए पुलिस ने रविवार को कुशीनगर में चेकिंग अभियान चलाया। मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर मांथा कुंवर मंदिर तक नियमों की अनदेखी कर फर्राटा भर रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 18 वाहनों का कुल 18 हजार रुपये का चालान किया गया। लोगों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन के लिए जागरूक भी किया गया।कुशीनगर पुलिस चौकी इंचार्ज सुजीत पांडेय ने बताया कि मुख्य प्रवेश द्वार से मांथा कुंवर मंदिर तक करीब 150 वाहनों की जांच की गई । जांच के दौरान बिना नंबर प्लेट वाले वाहन, बिना हेलमेट पहने बाइक चलाने वाले, तेज आवाज करते हुए चल रही बाइकों को रोककर चालकों से कागजातों की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करने वालों को सुधार करने की नसीहत देते हुए छोड़ा गया और उन्हें यातायात नियमों की जानकारी भी दी गई।00000