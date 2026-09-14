Kushinagar News: हरिलाल की बेसहारा बेटियाें को मिला सहारा

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हरिलाल शाह (45) की मौत बीते 23 जुलाई को इलाज के दौरान हो गई थी। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। घर के कमाऊ सदस्य की मौत से परिवार के लोगों के सामने भरण पोषण का संकट गहरा गया है। पत्नी राजकुमारी देवी (40) और पांच बेटियों चुलबुली (14), आदित्य (12), अनुष्का (10), अनु (7) और राज (4) बेसहारा हो गए हैं।परिवार के पास केवल सफेद राशन कार्ड है। परिजनों के मुताबिक अब तक उन्हें राशन, पक्का आवास, विधवा पेंशन सहित किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल सका है।रविवार को भाजपा नेता पप्पू पांडेय उनके घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया और तत्काल खाद्यान्न सामग्री व पांच हजार रुपये की सहायता दी। उन्होंने गांव के पास संचालित एक विद्यालय प्रबंधक से बात कर परिवार के सभी बच्चों की पढ़ाई निशुल्क कराने की घोषणा की।उन्होंने कहा कि हरिलाल की मौत बेहद दुखद है। बच्चों की स्थिति देखकर मन व्यथित हो गया। उन्होंने कहा कि अब यह परिवार अकेला नहीं है। बच्चों की शिक्षा का खर्च पीस एकेडमी के माध्यम से निशुल्क कराया जाएगा। वहीं, हरिलाल की बेटियों की शादी का पूरा खर्च और जिम्मेदारी वह स्वयं उठाएंगे।विजय सोनी, जावेद आलम, चंदन पांडेय, एमयू खान, परवेज आलम, आम्भी चौहान, उपेंद्र यादव, अजय कुशवाहा, बृजेश सोनी, आदि मौजूद रहे।