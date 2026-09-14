Kushinagar News: ‘संकोच से नेतृत्व तक’ भैरवी की कहानी बनी बालिकाओं की प्रेरणा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:21 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:21 AM IST
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पडरौना। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय (केजीबीवी) की कक्षा सात की छात्रा भैरवी मिश्रा की कहानी अब प्रदेश की बालिकाओं के लिए प्रेरणा बनेगी। भैरवी द्वारा लिखी गई ‘संकोच से नेतृत्व तक’ कहानी को राज्य स्तर से प्रकाशित पुस्तक ‘मीना मंच-बदलाव की कहानियां’ के तीसरे पृष्ठ पर स्थान मिला है। पुस्तक में प्रदेश के 28 जिलों से चयनित बालिकाओं के जीवन में आए बदलाव की कहानियां शामिल की गई हैं।
मार्च में आयोजित प्रगति बाल उत्सव-2.0 में राज्य स्तर पर प्रतिभाग करने वाली भैरवी की कहानी का चयन पुस्तक के लिए किया गया। पुस्तक प्रकाशित होने की जानकारी मिलने के बाद विद्यालय के साथ ही जिले में खुशी का माहौल है।
स्कूल की वार्डन और शिक्षिकाओं ने छात्रा को मिठाई खिलाकर बधाई दी। ‘संकोच से नेतृत्व तक’ शीर्षक से लिखी कहानी में भैरवी ने बताया है कि मीना मंच से जुड़ने के बाद उसके व्यक्तित्व में किस तरह सकारात्मक बदलाव आया।
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पहले वह संकोची थी और अपनी बात कहने में झिझकती थी। मीना मंच की गतिविधियों में भाग लेने के दौरान उसमें आत्मविश्वास बढ़ा। उसने अपनी बात रखना, निर्णय लेना और दूसरों के सामने अपनी राय व्यक्त करना सीखा।
अब वह बिना झिझक आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखती है। जिला नोडल नीरज बंका ने कहा कि मीना मंच जैसी गतिविधियां बालिकाओं में आत्मविश्वास, साहस और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। बीएसए अनिल कुमार सिंह ने बताया कि छात्रा भैरवी मिश्रा को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने भैरवी की उपलब्धि पर विद्यालय की वार्डन दीपमाला, ब्लॉक नोडल रविंद्र नारायण पांडेय, शिक्षकों और अभिभावकों को बधाई दी।
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मार्च में आयोजित प्रगति बाल उत्सव-2.0 में राज्य स्तर पर प्रतिभाग करने वाली भैरवी की कहानी का चयन पुस्तक के लिए किया गया। पुस्तक प्रकाशित होने की जानकारी मिलने के बाद विद्यालय के साथ ही जिले में खुशी का माहौल है।
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स्कूल की वार्डन और शिक्षिकाओं ने छात्रा को मिठाई खिलाकर बधाई दी। ‘संकोच से नेतृत्व तक’ शीर्षक से लिखी कहानी में भैरवी ने बताया है कि मीना मंच से जुड़ने के बाद उसके व्यक्तित्व में किस तरह सकारात्मक बदलाव आया।
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पहले वह संकोची थी और अपनी बात कहने में झिझकती थी। मीना मंच की गतिविधियों में भाग लेने के दौरान उसमें आत्मविश्वास बढ़ा। उसने अपनी बात रखना, निर्णय लेना और दूसरों के सामने अपनी राय व्यक्त करना सीखा।
अब वह बिना झिझक आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखती है। जिला नोडल नीरज बंका ने कहा कि मीना मंच जैसी गतिविधियां बालिकाओं में आत्मविश्वास, साहस और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। बीएसए अनिल कुमार सिंह ने बताया कि छात्रा भैरवी मिश्रा को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने भैरवी की उपलब्धि पर विद्यालय की वार्डन दीपमाला, ब्लॉक नोडल रविंद्र नारायण पांडेय, शिक्षकों और अभिभावकों को बधाई दी।