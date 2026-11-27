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जनपद कौशाम्बी के सभी थानों की पुलिस टीम ने भिन्न-भिन्न कम्पनियों के कुल 103 मोबाइल बरामद किया। जो या तो खो गए थे या चोरी क र लिए गए थे। इनकी अनुमानित कीमत 22 लाख रुपये आंकी गई है। बरामद मोबाइल स्वामियों को लौटाये गए।

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