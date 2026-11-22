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कासगंज में नगर पालिका परिषद गंजडुंडवारा में भ्रष्टाचार और अन्य मांगों को लेकर 11 सभासदों का सामूहिक अनशन लगातार चौथे दिन भी जारी है। नगर पालिका परिसर में चल रहे इस आंदोलन के बीच अब चेयरमैन हाजी मुनव्वर हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी और सभासदों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर सफाई दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चेयरमैन ने कहा कि उनके लिए नगर पालिका के सभी सभासद एक समान हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। उन्होंने अनशन कर रहे 11 सभासदों पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि कुछ सभासद उन पर दबाव बनाकर कथित रूप से फर्जी भुगतान करवाना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह किसी भी अनुचित भुगतान के पक्ष में नहीं हैं। चेयरमैन ने सभासदों द्वारा लगाए जा रहे भ्रष्टाचार सहित अन्य आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि यदि सभासद नगर पालिका के कार्यों और भुगतान की जांच कराना चाहते हैं तो वह इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, ताकि वास्तविक स्थिति सभी के सामने आ सके। फिलहाल नगर पालिका में सभासदों का अनशन चौथे दिन भी जारी है। एक तरफ सभासद अपनी दस सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन पर डटे हैं, वहीं दूसरी तरफ चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नगर पालिका का यह विवाद और भी चर्चा में आ गया है। अब सबकी निगाहें प्रशासनिक हस्तक्षेप और जांच की दिशा में होने वाली अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।

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