{"_id":"6ae5b86f5093f068cd044913","slug":"video-water-tank-in-kanpur-shyam-nagar-out-of-order-for-months-2026-10-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर के श्याम नगर में महीनों से खराब पड़ी पानी की टंकी, जलकल की लापरवाही से जनता बेहाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कानपुर के श्याम नगर में महीनों से खराब पड़ी पानी की टंकी, जलकल की लापरवाही से जनता बेहाल
कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत श्याम नगर स्थित कृष्णा पार्क के बाहर लगी पेयजल टंकी पिछले कई महीनों से खराब पड़ी है। नगर निगम और जलकल विभाग की घोर लापरवाही के चलते इस सार्वजनिक प्याऊ की सुधि नहीं ली जा रही है, जिससे पार्क में टहलने आने वाले बुजुर्गों, बच्चों और राहगीरों को भीषण गर्मी और प्यास के दौरान भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से जल्द से जल्द टंकी को ठीक कराने की मांग की है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।