{"_id":"6ae5b86f5093f068cd044913","slug":"video-water-tank-in-kanpur-shyam-nagar-out-of-order-for-months-2026-10-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर के श्याम नगर में महीनों से खराब पड़ी पानी की टंकी, जलकल की लापरवाही से जनता बेहाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत श्याम नगर स्थित कृष्णा पार्क के बाहर लगी पेयजल टंकी पिछले कई महीनों से खराब पड़ी है। नगर निगम और जलकल विभाग की घोर लापरवाही के चलते इस सार्वजनिक प्याऊ की सुधि नहीं ली जा रही है, जिससे पार्क में टहलने आने वाले बुजुर्गों, बच्चों और राहगीरों को भीषण गर्मी और प्यास के दौरान भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से जल्द से जल्द टंकी को ठीक कराने की मांग की है।

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