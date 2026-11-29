{"_id":"6b0b1ed4d1d5b5a218051270","slug":"video-three-youths-assault-two-police-personnel-four-injured-one-suspect-remains-at-large-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: तीन युवकों ने दो पुलिसकर्मी को पीटा, चार घायल, एक आरोपी फरार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चकेरी थानाक्षेत्र के अन्ना चौराहे पर बाइक छूने पर दो सिपाहियों और तीन युवकों के बीच शुक्रवार शाम को विवाद हो गया। इस दौरान दोनों में जमकर गाली-गलौज के बाद हाथापाई होने लगी। दोनों में चौराहे के बीचों बीच जमकर मारपीट हुई। इसके बाद सूचना पाकर पुलिस पहुंची। डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता के मुताबिक दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया। जबकि एक अन्य युवक बाइक लेकर मौके से फरार हो गया। तीनों शराब के नशे में धुत थे। हालांकि दोनों सिपाही भी सादी वर्दी में थे।

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