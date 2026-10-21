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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Three people injured in a cylinder explosion at Ramlila ground in Dhari Purwa Kanpur

कानपुर के धारी पूरवा रामलीला मैदान में सिलेंडर फटने से तीन लोग घायल

Wed, 21 Oct 2026 01:37 AM IST
Digvijay Singh
Digvijay Singh Digvijay Singh
Updated Wed, 21 Oct 2026 01:37 AM IST
Three people injured in a cylinder explosion at Ramlila ground in Dhari Purwa Kanpur
कानपुर के धारी पूरवा रामलीला मैदान में सिलेंडर फटने से तीन लोग घायल हो गए। घटना से अफरा-तफरी मच गई। वहीं हादसे की सूचना पाकर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं।
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