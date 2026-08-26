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कानपुर पहुंचे स्वामी चिदरूपानंद, सीएसजेएमयू में चिन्मय अमृत यात्रा के उद्देश्यों पर की चर्चा

कानपुर ब्यूरो

Updated Wed, 26 Aug 2026 02:02 PM IST Updated Wed, 26 Aug 2026 02:02 PM IST







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चिन्मय अमृत यात्रा लेकर कानपुर पहुंचे स्वामी चिदरूपानंद ने सीएसजेएमयू में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान यात्रा के उद्देश्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने छात्रों और उपस्थित जनों को आध्यात्मिक मूल्यों और जीवन जीने की कला के बारे में प्रेरित किया। ... और पढ़ें

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