{"_id":"6aa29746919935294e06ae7a","slug":"video-shalus-siblings-ask-how-someone-who-is-afraid-of-ants-hatch-murder-plot-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"विनीत मिनोचा हत्याकांड: शालू के भाई-बहन बोले- चींटी से डरने वाली हत्या की साजिश कैसे रच सकती है?","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड में आरोपी बहू शालू के परिवार वाले पांचवें दिन उसके बचाव में सामने आए। शालू के बड़े भाई और बेकरी कारोबारी धीरज अरोड़ा तथा बहन सोनिया महरोत्रा ने कचहरी में वकील के चैंबर में अपना पक्ष रखते हुए उसे बेगुनाह बताया। उन्होंने सवाल उठाया कि जो लड़की चींटी तक मारने से डरती है, वह अपने ससुर की हत्या की योजना कैसे बना सकती है। परिवार ने कहा कि शालू के अपने ससुर विनीत मिनोचा से अच्छे संबंध थे और वह उनकी छोटी-छोटी जरूरतों का ख्याल रखती थी।

... और पढ़ें