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कानपुर हादसा: चार अर्थियों के पीछे उमड़ा सैकड़ों महिलाओं का हुजूम, पिता-तीन बेटियों को अंतिम विदाई

कानपुर ब्यूरो

Updated Mon, 07 Sep 2026 11:54 AM IST Updated Mon, 07 Sep 2026 11:54 AM IST







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साढ़ थाना क्षेत्र के हिरनी गांव में रविवार को कच्चा मकान गिरने से हुई चार मौतों के बाद सोमवार सुबह पूरा गांव गम में डूब गया। एक ही आंगन से पिता और तीन बेटियों की चार अर्थियां उठीं तो हर आंख नम हो गई। जिस घर में बेटियों की किलकारियां गूंजती थीं, वहां सोमवार को चीख-पुकार और सन्नाटा पसरा रहा। ... और पढ़ें

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