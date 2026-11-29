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कानपुर के काकादेव एम-ब्लॉक स्थित कानपुर पब्लिक इंटर कॉलेज के प्रांगण में रविवार दोपहर 1:30 बजे से विज्ञान-कला प्रदर्शनी और बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने विभिन्न मॉडल व कलाकृतियां प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा दिखाई। प्रधानाचार्या ऋतु सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र द्विवेदी और राहुल मिश्रा ने छात्रों के प्रयासों की सराहना की।

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