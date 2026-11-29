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कानपुर में चल रहे हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला के चौथे दिन रविवार को मातृ-पितृ वंदन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता गुणवंत सिंह कोठारी ने एकल परिवार की स्थिति पर अपने विचार साझा किए। आज दोपहर दो बजे विराट हिंदू सम्मेलन में संत और महामंडलेश्वर शामिल होंगे। वहीं, हनुमानंस की प्रस्तुति के साथ सेवा प्रदर्शनी, तिरुपति का धर्म प्रचार रथ, कृत्रिम गंगा की धारा और दादी-नानी का घर मेले के प्रमुख आकर्षण बने हुए हैं।

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