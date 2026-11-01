{"_id":"6ae6d7039939b62fd70430cc","slug":"video-rashtriya-ekta-yatra-by-kurmi-community-in-kanpur-on-the-151st-birth-anniversary-of-sardar-patel-2026-11-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर में सरदार पटेल की 151वीं जयंती पर कुर्मी समागम की राष्ट्रीय एकता यात्रा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कानपुर में सरदार पटेल की 151वीं जयंती पर कुर्मी समागम की राष्ट्रीय एकता यात्रा
कानपुर में शनिवार को लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती के अवसर पर कुर्मी परिवार समागम द्वारा 'राष्ट्रीय एकता यात्रा' और भव्य समारोह का आयोजन किया गया। बड़ा चौराहा से सचान चौराहा स्थित पटेल प्रतिमा तक निकाली गई इस यात्रा में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। इसके बाद सचान चौराहा पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान समेत कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियों ने पटेल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। समारोह के दौरान 51 किलो बूंदी का विशेष केक काटा गया और विशाल भंडारे का आयोजन हुआ।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।