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कानपुर के इस्पात नगर में नकली एसीसी व अंबुजा सीमेंट फैक्टरी पर छापा

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 14 Oct 2026 03:47 PM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 03:47 PM IST

इस्पात नगर स्थित एक फैक्टरी में नामी एसीसी और अंबुजा सीमेंट के पैकेटों में नकली सीमेंट बेचे जाने के बड़े खेल का पर्दाफाश हुआ है। कंपनी की सतर्कता टीम और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर मौके से लगभग 1,000 बोरी (एक हजार पैकेट) नकली सीमेंट बरामद की है। ... और पढ़ें

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