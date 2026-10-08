{"_id":"6ac76d89554624d87406ca03","slug":"video-pole-leans-dangerously-outside-kanpur-cmo-office-due-to-strong-winds-and-rain-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर सीएमओ दफ्तर के बाहर तेज आंधी-बारिश से झुका पोल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर के बाहर तेज आंधी और बारिश के कारण एक बिजली का पोल खतरनाक तरीके से झुक गया है। मुख्य सड़क और कार्यालय के मुख्य मार्ग पर झुका हुआ यह खंभा किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकता है। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने प्रशासन से किसी अनहोनी से पहले इसे दुरुस्त कराने की मांग की है।

... और पढ़ें