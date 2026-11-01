{"_id":"6ae73651c33bc31dd90b90a5","slug":"video-piles-of-garbage-in-awas-vikas-1-situation-worsens-with-festivals-approaching-2026-11-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: आवास विकास एक में कूड़े का अंबार, त्योहार नजदीक होने से बढ़ी परेशानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कानपुर: आवास विकास एक में कूड़े का अंबार, त्योहार नजदीक होने से बढ़ी परेशानी
कल्याणपुर के आवास विकास नंबर एक में जगह-जगह कूड़े का अंबार लगा होने से स्थानीय लोग परेशान हैं। त्योहार नजदीक होने के बावजूद सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो सकी है। कूड़े से उठने वाली दुर्गंध के कारण लोगों का आसपास से गुजरना मुश्किल हो रहा है। गंदगी के चलते संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि त्योहार के मद्देनजर क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलाया जाना चाहिए। इसके बावजूद कूड़े का समय से उठान नहीं हो रहा है। लोगों ने नगर निगम से जल्द सफाई कराने और नियमित कूड़ा उठान की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।