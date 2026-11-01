कानपुर में 21 केंद्रों पर पहली पाली पीईटी की परीक्षा संपन्न, 9288 अभ्यर्थी हुए शामिल

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कानपुर के 21 परीक्षा केंद्रों पर पहली पाली की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई है, जिसमें 9,288 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के तहत केंद्रों पर प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की सघन तलाशी ली गई; इस दौरान महिलाओं के मंगलसूत्र, कुंडल और कंगन तक उतरवाए गए, जबकि युवाओं के मोबाइल व घड़ियां बाहर ही रखवाए गए। परीक्षा देकर बाहर आए अभ्यर्थियों ने प्रश्नपत्र को सामान्य (मॉडरेट) स्तर का बताया। वहीं, दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर तीन बजे से शुरू होगी, जिसमें गोरखपुर, बस्ती और संतकबीरनगर के अभ्यर्थी शामिल होंगे।

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