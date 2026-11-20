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कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत फैक्टरी एरिया चौकी के नौरैया खेड़ा नहर में शुक्रवार को एक पुरानी बिना नंबर प्लेट की बाइक पड़ी मिली। राहगीरों की सूचना पर पहुंची डायल 112 और स्थानीय पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बाइक को नहर से बाहर निकलवाकर कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है।

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