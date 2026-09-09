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कानपुर में दो दिन वकीलों की महापंचायत, 55 जिलों से जुटेंगे हजारों अधिवक्ता

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 09 Sep 2026 03:28 PM IST Updated Wed, 09 Sep 2026 03:28 PM IST







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कानपुर में 10 और 11 सितंबर को आयोजित प्रादेशिक अधिवक्ता सम्मेलन में 55 जिलों के वकील जुटेंगे। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और अंडरटेकिंग नियम के विरोध में बुलाए गए इस सम्मेलन के चलते दोनों दिन वकील न्यायिक कार्य का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। ... और पढ़ें

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