कानपुर: लालबंगला में पैसे के विवाद में युवक पर हमला, वायरल वीडियो पर एसीपी की बड़ी कार्रवाई

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कानपुर के थाना चकेरी क्षेत्र अंतर्गत लालबंगला स्थित बृजवासी स्वीट हाउस के सामने मारपीट का एक सनसनीखेज वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक युवक को जमीन पर गिराकर चेहरे पर ताबड़तोड़ लातें मारते हुए देखा जा सकता है। पुलिस जांच में सामने आया कि 28 अक्तूबर की शाम पैसे गिरने को लेकर नशे की हालत में दो युवकों के बीच विवाद हुआ था। मामले में पीड़िता की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर चकेरी पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है।

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