कानपुर: ब्रह्मखूटी मंदिर में साफ सफाई के बाद पूजा अर्चना शुरू

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गंगा की बाढ़ की वजह से बिठूर के ब्रह्मावर्त घाट स्थित ब्रह्मखूटी मंदिर में बाढ़ का पानी और बालू भरने की वजह से मंदिर को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब बाढ़ का पानी घटने के बाद मंदिर की साफ सफाई करने के बाद मंदिर में पूजा अर्चना फिर से शुरू हो गई है।

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