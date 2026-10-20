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कानपुर: श्याम नगर में तेज रफ्तार कार ने महिला को रौंदा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 20 Oct 2026 04:42 PM IST Updated Tue, 20 Oct 2026 04:42 PM IST







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कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत श्याम नगर इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रही महिला को जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ... और पढ़ें

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