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कानपुर: चकेरी के पीएसी मोड़ में लगी पानी की टंकी, स्थानीय लोगों को मिलेगी पेयजल की राहत

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 21 Nov 2026 03:41 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 03:41 PM IST







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कानपुर के चकेरी क्षेत्र स्थित पीएसी मोड़ में शुक्रवार को पानी की टंकी लगवा दी गई है, जिससे स्थानीय लोगों को पेयजल की सुविधा मिल सकेगी। पानी की टंकी स्थापित होने के बाद अब क्षेत्रवासियों को पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। ... और पढ़ें

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