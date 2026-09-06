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कानपुर: बर्रा-आठ कच्ची बस्ती में घुसा पानी, 300 से अधिक परिवारों ने छोड़ा घर

कानपुर ब्यूरो

Updated Sun, 06 Sep 2026 03:19 PM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 03:19 PM IST







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कानपुर के बर्रा-आठ कच्ची बस्ती में पांडु नदी का पानी घुसने से लगभग 300 परिवार बेघर होकर सड़कों या किराए के मकानों में रहने को मजबूर हैं। जलस्तर बढ़ने के साथ ही लोग लगातार अपना सामान सुरक्षित स्थानों पर निकाल रहे हैं। ... और पढ़ें

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