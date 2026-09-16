हमीरपुर: मालगाड़ी की चपेट में आकर युवक का कटा हाथ, अंडरपास के कीचड़ से बचना पड़ा भारी, गंभीर हालत में रेफर

हमीरपुर जिले के मौदहा कस्बे में रेलवे अंडरपास में भरे पानी और कीचड़ से बचने के लिए रेलवे पटरी पार करना एक युवक को भारी पड़ गया। बुधवार सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकला युवक ट्रेन की चपेट में आकर गंभीर घायल हो गया। हादसे में उसका बायां हाथ कलाई से कट गया। स्टेशन मास्टर की सूचना पर पहुंची एंबुलेंस ने उसे सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया।

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कुम्हारौड़ा मोहल्ला निवासी बाबूलाल प्रजापति (23) पुत्र स्व. रामजीवन बुधवार सुबह रोज की तरह अरतरा रोड की ओर टहलने निकला था। रेलवे अंडरपास में पानी और कीचड़ भरा होने के कारण वह कीचड़ से बचने के लिए रेलवे लाइन पार करने लगा। इसी दौरान वह मालगाड़ी ट्रेन की चपेट में आ गया और पटरी किनारे लहूलुहान होकर गिर पड़ा। ट्रेन चालक ने घटना की सूचना स्टेशन मास्टर को दी।