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कानपुर: बाढ़ का दंश झेल चुके गांवो में सिर्फ एक बार फागिंग से ग्रामीण नाराज

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 01 Oct 2026 04:02 PM IST Updated Thu, 01 Oct 2026 04:02 PM IST







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ख्योरा कटरी के भोपालपुरवा, भगवानदीनपुरवा, बनियापुरवा में बाढ़ का पानी भर गया था। बाढ़ का पानी उतरने के बाद से सिर्फ एक बार फॉगिंग और दवा छिड़काव कराए जाने से ग्रामीण नाराज है। ग्रामीणों ने फिर से फॉगिंग और दवा छिड़काव की मांग की है। ... और पढ़ें

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