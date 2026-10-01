कानपुर: ओईएफ में निगमीकरण का विरोध, कर्मचारियों ने काला फीता बांध मनाया कॉरपोरेशन विरोध दिवस, उठाई ये मांगें

कानपुर की प्रमुख आयुध निर्माणी ओईएफ (ऑर्डनेंस इक्यूपमेंट फैक्टरी) में यूनाइटेड फोरम ऑफ ऑर्डनेंस एम्प्लाइज के केंद्रीय आह्वान पर कर्मचारियों ने कॉरपोरेशन डे का बहिष्कार करते हुए कॉरपोरेशन विरोध दिवस मनाया। एक अक्टूबर को ओईएफ के मुख्य द्वार पर जमा हुए कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर केंद्र सरकार द्वारा ऑर्डनेंस फैक्ट्रियों के निगमीकरण के निर्णय के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया।

विज्ञापन



इस दौरान ओईएफ मजदूर संघ, एच एंड एस फैक्टरी एम्प्लाइज यूनियन और सीडीआरए (के कई प्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के संयुक्त मंत्री एवं यूएफओई संयोजक योगेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि ऑर्डनेंस फैक्ट्रियों के निगमीकरण के बाद से ही कर्मचारी लगातार कॉरपोरेशन डे समारोह का बहिष्कार करते आ रहे हैं।