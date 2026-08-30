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कानपुर: महाचौपाल में प्रधानों ने उठाए अधिकार और विकास कार्यों के मुद्दे, दी आंदोलन की चेतावनी

Sun, 30 Aug 2026 05:10 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 05:10 PM IST
Kanpur Village heads raise issues regarding their powers and development works
कानपुर नगर के ग्राम प्रधानों की महाचौपाल रविवार को कस्बे के एक गेस्ट हाउस में आयोजित की गई। इसमें प्रधानों ने अपने अधिकारों, कार्यकाल और ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों से जुड़ी समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद की। प्रधानों ने स्पष्ट कहा कि यदि उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया गया तो वे सामूहिक रूप से इस्तीफा देने को मजबूर होंगे।
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