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कानपुर: महाचौपाल में प्रधानों ने उठाए अधिकार और विकास कार्यों के मुद्दे, दी आंदोलन की चेतावनी

कानपुर ब्यूरो

Updated Sun, 30 Aug 2026 05:10 PM IST Updated Sun, 30 Aug 2026 05:10 PM IST







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कानपुर नगर के ग्राम प्रधानों की महाचौपाल रविवार को कस्बे के एक गेस्ट हाउस में आयोजित की गई। इसमें प्रधानों ने अपने अधिकारों, कार्यकाल और ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों से जुड़ी समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद की। प्रधानों ने स्पष्ट कहा कि यदि उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया गया तो वे सामूहिक रूप से इस्तीफा देने को मजबूर होंगे। ... और पढ़ें

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