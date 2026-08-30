कानपुर में महिला की मौत पर हंगामा, पांच हिरासत में; पुलिस पर हमला और जाम लगाने की रिपोर्ट

हंगामे के बाद मौके पर पुलिस बल के साथ पीएसी भी तैनात की गई। पुलिस के पहुंचने पर कई लोग अपनी बाइक मौके पर छोड़कर भाग गए। पुलिस ने मौके पर मिली बाइकों को कब्जे में लेकर थाने भेजा है। डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि मामले में पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है। हंगामा करने वाले महिला और पुरुष सभी शराब के नशे में थे। पुलिस पर हमला, जाम लगाने समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।