कानपुर में महिला की मौत पर हंगामा, पांच हिरासत में; पुलिस पर हमला और जाम लगाने की रिपोर्ट
Kanpur News: महाराजपुर थानाक्षेत्र के सलेमपुर गांव के मजरा लालूखेड़ा में महिला की मौत के बाद चकेरी एयरपोर्ट के पास हुए हंगामे और पुलिस पर पथराव के मामले में पुलिस ने पांच लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार हंगामा करने वाले महिला और पुरुष नशे में थे।
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मामले में पुलिस पर हमला, जाम लगाने समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद महिला का शव परिजनों को सौंपा गया था। इसके बाद परिजन शव लेकर चकेरी एयरपोर्ट के पास पहुंचे और महिला की मौत को लेकर हंगामा शुरू कर दिया।
सूचना पर चकेरी, महाराजपुर, नरवल और जाजमऊ थानों की पुलिस मौके पर पहुंची थी। इसी दौरान आक्रोशित लोगों की पुलिस से झड़प हो गई और पथराव किया गया। घटना में चकेरी इंस्पेक्टर अजय मिश्रा समेत कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना है।
हंगामे के बाद मौके पर पुलिस बल के साथ पीएसी भी तैनात की गई। पुलिस के पहुंचने पर कई लोग अपनी बाइक मौके पर छोड़कर भाग गए। पुलिस ने मौके पर मिली बाइकों को कब्जे में लेकर थाने भेजा है। डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि मामले में पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है। हंगामा करने वाले महिला और पुरुष सभी शराब के नशे में थे। पुलिस पर हमला, जाम लगाने समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।