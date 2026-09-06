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कानपुर: जाजमऊ व्यापार मंडल का अनोखा प्रदर्शन, छह घंटे की मशक्कत के बाद व्यापारियों ने खुद भरा गड्ढा

कानपुर ब्यूरो

Updated Sun, 06 Sep 2026 03:28 PM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 03:28 PM IST







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जाजमऊ पुरानी चुंगी पर बने जानलेवा गड्ढे और प्रशासनिक बेरुखी से परेशान होकर व्यापार मंडल अध्यक्ष अखलास अहमद और सदन भारद्वाज की अगुवाई में व्यापारियों ने रात एक बजे से सुबह सात बजे तक प्रदर्शन करते हुए खुद गड्ढा भरकर राहगीरों को राहत पहुंचाई। ... और पढ़ें

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