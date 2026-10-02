{"_id":"6abf56fd1e4d1062700f0030","slug":"video-kanpur-traffic-disrupted-after-soil-spills-onto-the-road-due-to-a-dumpers-cargo-bed-opening-2026-10-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: सड़क पर डंपर का डाला खुलने से फैली मिट्टी से यातायात बाधित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के पनकी पावर हाउस प्लांट से चोरी-छिपे मिट्टी ले जा रहे एक डंपर का डाला देर रात अचानक खुल गया, जिससे राख युक्त मिट्टी मुख्य सड़क पर फैल गई। सड़क पर फिसलन और दलदल बनने से यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। सूचना मिलने पर पावर हाउस प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन-फानन में जेसीबी मशीनों से मिट्टी हटवाने का काम शुरू कराया गया। मामले में संज्ञान लेते हुए सिविल एक्सईएन सौरभ विजय ने डंपर को जब्त कर प्लांट में खड़ा करा दिया है और आरोपी संचालक के खिलाफ जांच शुरू कर दी है।

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