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कानपुर: बारादेवी मंदिर अग्निकांड के बाद सड़कों पर उतरे व्यापारी, मौके पर पहुंचे विधायक महेश त्रिवेदी
कानपुर के प्रसिद्ध बारादेवी मंदिर के ठीक बाहर दुकानों में लगी भीषण आग के बाद स्थानीय दुकानदारों और निवासियों का आक्रोश फूट पड़ा। दमकल की कार्रवाई के घंटों बाद बिजली काटने पहुंची केस्को टीम की देरी और लापरवाही से नाराज व्यापारियों ने मौके पर जोरदार प्रदर्शन किया। स्थिति बिगड़ती देख क्षेत्रीय विधायक महेश त्रिवेदी तुरंत मौके पर पहुंचे और उग्र दुकानदारों को शांत कराया। उन्होंने केस्को के उच्च अधिकारियों से बात कर लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर कार्रवाई और पीड़ित दुकानदारों को मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया।
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