{"_id":"6a8efc3fd7c64791bd0552c9","slug":"video-kanpur-streets-of-mandhana-town-flooded-due-to-torrential-rain-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: मूसलाधार बारिश से लबालब हुई मंधना कस्बे की गलियां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बुधवार देर शाम हुई मूसलाधार बारिश की वजह से मंधना कस्बे में जगह-जगह जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। जल निकासी की व्यवस्था अच्छी न होने की वजह से मंधना मेला ग्राउंड के पास पचोर रोड पर जल भराव हो गया इसी तरह वंदना मेला ग्राउंड से बहलोलपुर बस्ती को जाने वाली सड़क बरसाती पानी से लबालब हो गई। लोगों को जलभराव की वजह से काफी दिक्क़ते हुई।

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