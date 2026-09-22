{"_id":"6ab2a66449f1a0d7c50e07af","slug":"video-kanpur-stalls-and-rides-set-up-for-the-budhwa-mangal-fair-at-panki-temple-2026-09-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: पनकी मंदिर में बुढ़वा मंगल पर मेले में लगी दुकानें व झूले","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पनकी मंदिर में बुढ़वा मंगल पर बड़े मेले का आयोजन होता है। जिसमें विभिन्न जिलों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान बजरंगबली के दर्शन करने के लिए आते हैं। मेले में विभिन्न प्रकार की दुकान लगाई जाती हैं। मंदिर स्थित मैदान में तरह-तरह के झूले भी लगते हैं। जिसमें श्रद्धालु मेले में लगी दुकानों से खरीदारी कर झूलों का आनंद उठाते हैं।

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