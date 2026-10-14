कानपुर: जन्मदिन पर सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने बाबा आनंदेश्वर का लिया आशीर्वाद

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कानपुर दौरे पर आए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने अपने जन्मदिवस के शुभ अवसर पर प्रसिद्ध परमट स्थित आनंदेश्वर मंदिर पहुंचकर दर्शन-पूजन किया। उन्होंने बाबा आनंदेश्वर का जलाभिषेक कर राज्य में शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और जन्मदिन की बधाई दी।

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