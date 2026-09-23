{"_id":"6ab3801d44131fc3f000572f","slug":"video-kanpur-silence-prevails-at-the-court-complex-due-to-the-lawyers-boycott-of-work-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: अधिवक्ताओं के कार्य बहिष्कार से कचहरी में सन्नाटा, मंडलायुक्त को सौंपेंगे ज्ञापन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: अधिवक्ताओं के कार्य बहिष्कार से कचहरी में सन्नाटा, मंडलायुक्त को सौंपेंगे ज्ञापन

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 23 Sep 2026 01:00 PM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 01:00 PM IST







Link Copied



बार एसोसिएशन व लायर्स एसोसिएशन के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने बुधवार को सामूहिक अवकाश रखकर पूर्ण रूप से न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। प्रांतीय सम्मेलन में तय रणनीति के तहत लगातार दूसरे बुधवार को भी वकीलों की हड़ताल से कचहरी, रजिस्ट्री दफ्तर और तहसीलों में सन्नाटा पसरा रहा। ... और पढ़ें

विज्ञापन