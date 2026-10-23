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कानपुर: ब्रह्मनगर की गलियों में बह रहा सीवर का पानी, आधी सड़क गंदे पानी से भरी

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 23 Oct 2026 04:05 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 04:05 PM IST







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बिठूर में नगर पंचायत के सफाईकर्मियों की लापरवाही की वजह से बिटहुर के ब्रह्मनगर ईलाके में नालियां चोक हैं। नालियों की सफाई ना होने की वजह से सीवर का गंदा और बदबूदार पानी सड़क पर आधी लेन तक भरा हुआ है। सीवर के पानी के पास से होकर लोग आवागमन करने को मजबूर हैं। ... और पढ़ें

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